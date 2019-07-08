الصين تعرب عن أسفها لقرار إيران زيادة تخصيب اليورانيوم

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:47 مساءً, 8 يوليو 2019 م المناطق - وكالات أعربت الصين اليوم عن أسفها لقرار إيران زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم بما يتخطى الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي.

وأشار المتحدث باسم الوزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ إلى أن حل المسألة النووية الإيرانية ينبغي أن يتم بالطرق الدبلوماسية ، مبينا أن بلاده تدعو جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس.

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