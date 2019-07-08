تقرير الأمم المتحدة بشأن العراق يؤكد تحسن الوضع الامني ويشجع على الاستثمار

نشرت الامم المتحدة، الاثنين، تقرير لها بعد زيارتها للعراق والتي بينت فيه ان هناك تحسن في الوضع الامني بما يشجع على الاستثمار، واستمرار عمل المنظمات الانسانية في العراق.
وأشاد التقرير بـ"دور الحكومة العراقية ومكتب رئيس الوزراء من خلال مركز العمليات الوطني في تسهيل مهام الوكالات الدولية انطلاقا من معرفة المركز بدور الامم المتحدة فيما يتعلق بالجوانب السياسية والانسانية والتنموية".
وأشار التقرير الى "التأكيد على دور الأمم المتحدة في مواجهة التطرف، والى استمرار عمل المنظمات الانسانية في العراق".
ولفت التقرير الى ان "هدف الحكومة العراقية العمل على عودة المهجرين الى اماكن سكناهم وتوفير الخدمات والتعليم ،وتاهيل البنى التحتية للمدن المحررة واهمية وجود الامم المتحدة كشريك اساس في دعم تلك الجهود".
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