البرلمان يصوت على مقترح قانون التعديل الأول لموازنة 2019

افاد مصدر برلماني، الاثنين، بأن البرلمان صوت على تعديل قانون الموازنة الاتحادية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت اليوم الاثنين، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (١) لسنة ٢٠١٩".
يذكر ان مجلس النواب عقد، اليوم الاثنين، جلسته الـ 31 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.
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