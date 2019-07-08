مصدر: التغييرات الأخيرة في الداخلية تهدف لتقديم أفضل الخدمات وإحداث تغييرات ملموسة

اعتبر مصدر مقرب من وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الاثنين، أن التغييرات الأخيرة التي أجراها الياسري تهدف إلى تقديم "أفضل الخدمات" للمواطنين وإحداث "تغييرات ملموسة" في عمل مديريتي المرور والدفاع المدني.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "بعد مرور أكثر من أسبوع على زيارته إلى مديرية المرور العامة، قرر وزير الداخلية ياسين الياسري إقالة مدير المرور العام من منصبه لعدم وجود أي تغيير ملموس منذ وقت الزيارة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التغييرات الأخيرة المتمثلة بتكليف اللواء زهير عبادة الخفاجي مديراً للمرور، وتكليف اللواء ضياء الكرخي بمنصب معاون مدير المرور، ونقل اللواء أحمد باهي من منصب مدير مكتب وزير الداخلية إلى معاون مدير الدفاع المدني، تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وإحداث تغييرات ملموسة في عمل المديرتين".
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