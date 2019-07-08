فيديو مرعب... شاحنة تدهس سيدة وتخرج حية!

في التفاصيل، اصطفت السيارات في الفيديو وراء بعضها البعض، وعلقت السيدة بين شاحنة كبيرة خلفها، وسيارة عادية أمامها، فما كان منها إلا أن تزيد من سرعتها لتنقذ الموقف.

الشاحنة أكملت طريقها داهسةً السيدة ودراجتها معاً، واللتين قد انقلبتا وأصبحتا تحت الشاحنة، لتحدث المفاجأة وتخرج السيدة بعد ثوانٍ من تحت الشاحنة حية ترزق، ململمة شتات نفسها.



فيما لم يعرف مكان التقاط الفيديو ولا زمنه.