أكد مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صحة المثل القائل: "مَنْ كتبت له الحياة لن تقتله شِدة"، حيث أظهرت اللقطات سيدة تقود دراجة نارية على طريق مزدحم.
في التفاصيل، اصطفت السيارات في الفيديو وراء بعضها البعض، وعلقت السيدة بين شاحنة كبيرة خلفها، وسيارة عادية أمامها، فما كان منها إلا أن تزيد من سرعتها لتنقذ الموقف.
الشاحنة أكملت طريقها داهسةً السيدة ودراجتها معاً، واللتين قد انقلبتا وأصبحتا تحت الشاحنة، لتحدث المفاجأة وتخرج السيدة بعد ثوانٍ من تحت الشاحنة حية ترزق، ململمة شتات نفسها.
فيما لم يعرف مكان التقاط الفيديو ولا زمنه.
الشاحنة أكملت طريقها داهسةً السيدة ودراجتها معاً، واللتين قد انقلبتا وأصبحتا تحت الشاحنة، لتحدث المفاجأة وتخرج السيدة بعد ثوانٍ من تحت الشاحنة حية ترزق، ململمة شتات نفسها.
فيما لم يعرف مكان التقاط الفيديو ولا زمنه.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مرعب... شاحنة تدهس سيدة وتخرج حية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.