حصلت الخليج 365، اليوم الاثنين، على وثيقة صادرة عن عضو لجنة الصحة النيابية جواد عبد الكاظم الموسوي مخاطبا من خلالها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن تجاوز عدد من المفتشيين العموميين الخمس سنوات في مناصبهم دون سند قانوني. وفي ادناه نسخة من الوثيقة..

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. نائب يخاطب عبد المهدي بشأن استمرار مفتشيين عموميين بمناصبهم دون سند قانوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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