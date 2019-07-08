مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

عقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته الـ 31 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب عقد، اليوم، جلسته الحادية والثلاثين برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي".
ويتضمن جدول اعمال الجلسة التعديل الاول لقانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2019، اضافة الى التصويت على التوصيات الخاصة بحل ازمة السكن.
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