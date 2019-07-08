سيرين عبدالنور لن تشارك في الجزء الرابع من الهيبة... فمن سيأخذ مكانها؟

بات شبهَ مؤكد عدم مشاركة الفنانة سيرين عبدالنور، في الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة"؛ إذ كشفت مصادر لموقع "فوشيا"عن أخبار وصفتها بـ "المؤكدة" فيما يخصُ هذا الأمر، وأضافت أنَّ لا خلاف بين عبدالنور وشركة الصباح، وقد يجتمعان في عمل جديد بعيدًا عن "الهيبة".

وفور انتشار هذه الأخبار، بدأ الجمهور بطرحِ الأسماء المتوقعة، لدور البطولةِ النسائية في العمل، وحملت بعض التعليقات نوعًا من أنوع السخرية. إذ علّق أحد رواد "تويتر"، أنهُ لم يتبق من نجمات لبنان سوى، نادين الراسي، ستيفاني صليبا، داليدا خليل، سينتيا صموئيل، لخوض تجربة البطولة أمام، تيم حسن. فيما تساءل كثيرونَ، عن هوية الزوجة الرابعة لجبل، بعد عليا "نادين نسيب نجيم"، سُمية "نيكول سابا"، ونور رحمة "سيرين عبدالنور".

وبحسب الأخبار المتداولة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإنَّ الجزء الرابع من العمل، ربما يحمل اسم "الهيبة الانتقام"، ومن الواضح أنَّ القصة ستكون مبنيّةً على انتقام "جبل"، من جميع الأشخاصِ الذين غدروا به. فيما طالب بعض متابعي المسلسل، عدم فرض اسمٍ نسائيٍ جديد على العمل، وأنْ يتمكنَ الكاتب، فؤاد حميرة، الذي سيتولى كتابة الجزء الجديد من "الهيبة"، من صياغة أحداث تُساعد على إعادة عليا "نادين نسيب نجيم" بطلة الجزء الأول، أو مريم "فاليري أبي شقرا"، للأحداث بطريقة منطقية تجنبًا لطرحِ اسمٍ جديد.

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في المقابل، تكهنَّ عددٌ كبيرٌ من الجمهور، أنْ تكونَ بطلةُ الجزءِ الجديد الممثلة ستيفاني صليبا، والتي كانت صرّحت في وقتٍ سابق أنَّ لا مانع لديها للمشاركة في الجزء الجديد، في حال تم تقديمُ دورمميز لها.

أما بالنسبة لسيرين عبدالنور، فقد قالت خلال لقاء تلفزيوني سابق لها:" أفضل ألا يكون هناك جزء رابع من الهيبة، وأنا لم أوقّع جزء رابع منه!".