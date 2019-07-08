لا ترمي مياه سلق المعكرونة بعد اليوم... فلها استخدامات سحرية!

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يتم عادة تصفية ماء سلق المعكرونة والتخلص منها في حوض غسل الصحون. لكن حان الوقت لوضع حد لذلك. فقد بات بالإمكان الاستفادة من هذا الماء بطرق مختلفة.
ولذلك يكفي ترك الماء يبرد بعد تصفيته من البقايا جيداً. وبعد ذلك يتم وضع الماء على كل مساحة الشعر مع التدليك اللطيف ثم يترك لمدة 10 دقائق.
كذلك يمكن الاستعانة بهذا الماء من أجل التخلص من تعب وتوتر وضغط أيام العمل الطويلة.
ولهذا تنقع القدمان في القليل منه لبعض الوقت. فهذا يساعد على الشعور بالراحة والاسترخاء بفضل احتواء الماء على الكثير من المعادن الضرورية.
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