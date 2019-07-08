اعتقال 5 أشخاص في هونج كونج بعد مواجهات ليلية

اعتقال أحد المحتجين في هونج كونج - رويترز

أوقفت شرطة هونج كونج، الإثنين، 5 أشخاص خلال مواجهات ليلية مع محتجين في مظاهرة ضد قانون تسليم المتهمين للصين.

وذكرت الشرطة، في بيان، أن المحتجين كانوا يشاركون في "تجمع غير قانوني"، وحُذروا قبل تحرك عناصر الأمن تجاه الاحتجاجات.

وأضاف البيان: "بعض المتظاهرين قاوموا وأوقفت الشرطة 5 أشخاص لاعتدائهم على شرطي ولعرقلتهم عمل قوات الأمن خلال أدائها لواجباتها".

وتشهد هونج كونج التي تعد مركزاً مالياً دولياً أزمة سياسية عميقة منذ أسابيع، باعثها مشروع قانون يتيح تسليم أشخاص إلى الصين.

وعلى الرغم من تعليق مشروع القانون، فإنه لم يكن كافيا لاحتواء غضب الشارع، بل اتسعت الاحتجاجات وتحولت إلى حراك مطالب بإصلاحات ديمقراطية، وبوقف الحد من الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي منذ إعادتها إلى الصين في عام 1997.

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واندلعت مساء الأحد مواجهات جديدة في حي مونج كوج في الجزء القاري من هونج كونج بعد مظاهرة هادفة للضغط على الحكومة المحلية الموالية لبكين.





ووقعت المواجهات بعدما هاجمت شرطة مكافحة الشغب مجموعات صغيرة من المتظاهرين المقنعين الذين رفضوا أن يتفرقوا.

ويطالب المتظاهرون بإلغاء القانون تماما وتشكيل هيئة تحقيق مستقلة في استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والعفو عمن اعتقلوا أثناء المظاهرات وصولا إلى استقالة حاكمة المدينة غير المنتخبة كاري لام.

وترفض الشرطة الإعلان عن عدد الأشخاص الذين اعتقلوا منذ مطلع يونيو/حزيران، رغم المطالبات المتكررة.

وبحسب "فرانس برس" أوقفت السلطات في هونج كونج على الأقل 72 شخصاً، لكن عدد مَن أدين منهم غير محدد.