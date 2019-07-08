إيران تخرق الاتفاق النووي وتتجاوز حد الـ4,5% لتخصيب اليورانيوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، الإثنين، أن إيران تجاوزت حد الـ4,5% لتخصيب اليورانيوم في تجاوز فج لالتزاماتها بالاتفاق النووي الموقع في 2015.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن بلاده تجاوزت حد تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015 عند 3.67%، لافتا إلى أنها قد تخصبه بمستويات أعلى.

يشار إلى أن دولا أوروبية توعدت في منتصف مايو/أيار الماضي، بفرض عقوبات على إيران حال انتهكت الاتفاق النووي، ردا على تصريحات خرجت من طهران، وقتها، بأنها بدأت بالفعل تعليق بعض الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق.

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وجاء تصعيد إيران في لهجتها العدائية بالتزامن مع مرور عام كامل على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 8 مايو/أيار 2018.

ووفقا للاتفاق النووي، لا يجب على إيران امتلاك أكثر من 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب، في حين رفضت أمريكا تمديد إعفاءات نووية كانت تتيح مبادلة اليورانيوم المخصب بالطبيعي المعروف باسم "الكعكة الصفراء" بين طهران وبلدان أخرى.