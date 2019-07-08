الاتحاد الأوروبي يدعو #إيران إلى وقف أي خطوات تتعارض مع الاتفاق النووي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الاتحاد الأوروبي قالت متحدثة اليوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي "قلق بشدة" من إعلان إيران أنها تجاوزت مستويات تخصيب اليورانيوم المتفق عليها عالميا ويدعو طهران إلى "التوقف والعدول عن" أي أنشطة تتعارض مع الاتفاق النووي.

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