انت الان تتابع ترامب: السفير البريطاني "لم يخدم #بريطانيا بشكل جيد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ذكرت صحيفة ذا ميل أون صنداي أمس الأحد (7 يوليو تموز) أن السفير البريطاني في الولايات المتحدة وصف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "لا تؤدي واجباتها كما ينبغي" و"خرقاء" و"تفتقر للكفاءة" وذلك نقلا عن سلسلة من مذكرات سرية.
وأثار التقرير غضب ترامب الذي قال إن السفير البريطاني كيم داروش "لم يخدم المملكة المتحدة بشكل جيد".
وفي مذكرات للحكومة البريطانية خلال الفترة من عام 2017 إلى الوقت الحالي، قال السفير كيم داروش إن ترامب "يشع اضطرابا" ونصح المسؤولين في لندن بأنهم إذا أرادوا التعامل معه بفاعلية "فعليكم بطرح أفكاركم ببساطة بل وبفظاظة".
ونسبت الصحيفة إلى داروش قوله في إحدى المذكرات "لا نرى حقا أن هذه الإدارة ستصبح أكثر طبيعية وأقل اختلالا وأقل تقلبا وأقل تمزقا بالخلافات وأقل حماقة وانعداما للكفاءة من الناحية الدبلوماسية".
وقالت الصحيفة إن داروش وصف الإدارة الأمريكية في مذكرات أخرى بأنها "لا تؤدي واجباتها كما ينبغي على نحو فريد" مشيرا إلى أن تقارير إعلامية عن "معارك بالسكاكين" داخل البيت الأبيض "صحيحة في معظمها".
وفي تصريحات للصحفيين لدى مغادرته موريس تاون في نيوجيرزي متوجها إلى واشنطن انتقد ترامب داروش، قائلا إنه "لم يخدم بريطانيا بشكل جيد".
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