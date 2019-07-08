تركيا | أردوغان يلعب بالنار .. إقالة محافظ البنك المركزي تضرب الليرة التركية .. نقل صواريخ إس-400 الروسية لأنقرة جواً

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

انتهت الانتخابات البلدية لمدينة إسطنبول بهزيمة ثقيلة لأردوغان الذي حاول مرتين الفوز بها، لكنه تعثر أمام خيارات المواطنين الطامحة للتغيير، وتعتبر إسطنبول نقطة البداية لأردوغان التي من خلالها بدأ مشواره السياسي الحافل بالانتصارات أوصلته أخيرا إلى سدة الرئاسة التركية.

وكتبت صحيفة "​الفايننشال تايمز​" البريطانية، مقالا بعنوان: "أردوغان يوجه ضربة لاقتصاد​ ​تركيا​"، معتبرة أن إقالة الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ لحاكم ​المصرف المركزي​، مراد تشيتن، وتعيين نائبه مكانه، ستنعكس سلبا على ​الاقتصاد التركي​".

وأشارت الصحيفة إلى أن بعد تعرض أردوغان لأكثر من خسارة في صناديق الاقتراع، كان يجب عليه توخي الحذر في قراراته لاسيما تلك المتعلقة باقتصاد البلاد الهش".

وتابعت قائلة: "قرار الرئيس التركي المتهور بإقالة حاكم مصرف البلاد يثبت أنه لن يخفف من ميوله الاستبدادية أو كبح جماح سياسته الاقتصادية غير التقليدية".

وذكر المقال أن تركيا بصدد استلام ​منظومة​ ​"إس-400" الروسية التي ترى ​واشنطن​ أنها تشكل تهديدا لطائراتها، وكانت ​الولايات المتحدة​ قالت إن ​أنقرة​ لا يمكنها امتلاك منظومة أس-400 وطائرات ​مقاتلة أميركية​ من طراز إف-35 في الوقت نفسه، معتبرة أن هذه الخطوة ستسبب ضررا بين دول ​الناتو​ وواشنطن.

وختمت الصحيفة بمقالها: "آخر شيء تريده تركيا اليوم هو زعزعة ثقة المستثمرين أو زيادة الضغط على ​الليرة التركية​" لذلك يقوم الرئيس التركي باللعب بالنار، ويخاطر بمنصبه في حال تسبب بانهيار الاقتصاد في البلاد.(المصدر)

سقوط الليرة التركية بعد إقالة أردوغان محافظ البنك المركزي

انخفضت الليرة التركية 2% مقابل الدولار، اليوم الاثنين، بعد أن أقدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على إقالة محافظ البنك المركزي التركي بسبب خلافات بينهما بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد التركي.

وبحسب وكالة "رويترز"، بلغت الليرة التركية حوالي 5.7620 للدولار وتراجعت وأصبحت 5.8245 ويعود ذلك بسبب مخاوف المستثمرين بشأن تدخل الدولة بعمل المصرف المركزي، ما أدى إلى اهتزاز استقلالية البنك المركزي التركي.

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وانخفضت الليرة نحو 8 في المئة منذ بداية العام بعد أن هوت 30 في المئة العام الماضي خلال أزمة العملة التركية.

كما انخفض المؤشر الرئيسي للأسهم 1.5 في المئة مع تراجع قطاع البنوك 2.3 في المئة وهبطت السندات التركية المقومة بالدولار في شتى المجالات.(المصدر)

أردوغان يكشف طريقة نقل "إس-400" إلى تركيا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تستعد لتسلم منظومات الصواريخ للدفاع الجوي الروسية من طراز "إس-400"، كاشفا أن نقلها إلى تركيا سيجري جوا.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في اسطنبول، قبيل توجهه إلى البوسنة والهرسك، إن "الاستعدادات متواصلة لتسلم منظومات إس-400 الروسية"، مشيرا إلى انطلاق الأعمال الخاصة بشحن هذه الأسلحة والتحضير لإرسالها.

وأشار أردوغان إلى أن أنقرة وموسكو توصلتا إلى اتفاق معين بشأن كيفية إرسال المنظومات إلى تركيا، لكنه امتنع عن الكشف عنه.

وأوضح أردوغان أن "نقل المنظومات إلى تركيا سيجري جوا"، ولفت إلى أن نشرها سيتم في أكثر المناطق خطرا، والقرار حول هذا الموضوع عائد لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان التركيتين، مضيفا: "نتمنى أن تسهم في تعزيز أمن تركيا والمنطقة والعالم ككل".

وسبق أن أعلن أردوغان أن بلاده ستبدأ باستلام منظومات "إس-400"، التي تم عقد صفقة حول شرائها من روسيا عام 2017، في النصف الأول من يوليو، مؤكدا عزم بلاده على تطبيق هذا الاتفاق رغم التهديدات من قبل الولايات المتحدة، التي تصر على أن استخدام هذه الأسلحة في تركيا سينعكس سلبيا على عمل نظام الدفاع لدول الناتو.(المصدر)