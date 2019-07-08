ترامب: السفير البريطاني في أميركا لم يخدم بلاده جيدا

علق الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ على الانتقادات التي سربت ضده والمقربين منه في مراسلات سرية لسفير ​بريطانيا​ لدى ​واشنطن​ كيم داروك، قائلا "هذا السفير لم يخدم بريطانيا المتحدة جيدا، وبوسعي تأكيد ذلك لكم. لسنا من معجبي هذا الرجل وكان بإمكاني قول أشياء عنه لكنني لن أتعب نفسي".

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