الخارجية الايرانية: احد خياراتنا هو الخروج من الاتفاق النووي

اكد المتحدث باسم الخارجية ال​ايران​ية ​عباس موسوي​ ان "الخروج من ​الاتفاق النووي​ يعد احد خيارات ايران في الخطوات القادمة في حال استمرار الجهات الاخرى عدم تنفيذ التزاماتها في اطار الاتفاق النووي".

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