"أ.ف.ب": إيران تجاوزت اليوم حد 4,5 بالمئة في تخصيب اليورانيوم

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" أنّ "إيران تجاوزت اليوم الإثنين حدّ 4,5 بالمئة في تخصيب اليورانيوم".
وكان قد أعلن المتحدث باسم "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية" بهروز كمالوندي، أنّ " بناءً على قرار رئيس الجمهورية حسن روحاني والإيعاز الصادر إلينا، فقد بدأنا الخطوة الثانية برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67 بالمئة"، لافتًا إلى أنّ "من خيارات الخطوة الثالثة التخصيب بنسبة 20 بالمئة".
وأكد أنّه "إن لم يعد التوازن في مجال تنفيذ الاتفاق النووي، فإنّ إيران ستواصل خفض التزاماتها تدريجيًّا"، موضحًا أنّ "إيران جاهزة في الوقت ذاته للرجوع عن خفض التزامتها والعودة الظروف السابقة من الناحية التقنية، إن بادرت الجهات الأُخرى إلى تنفيذ التزاماتها".
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