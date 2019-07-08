تغريم شركة "بريتيش ايروايز" على خلفية سرقة بيانات مالية لمئات الآلاف من زبائنها

أعلن المدير التنفيذي لشركة ​الخطوط الجوية البريطانية​ "​بريتيش ايروايز​"، أليكس كروز، أنّ "مكتب مفوض شؤون الإعلام المكلف حماية البيانات الشخصية غرّمها مبلغ 183 مليون جنيه استرليني، كتعويض عن سرقة بيانات ماليّة خاصّة لمئات الآلاف من زبائنها في عام 2018".

وشدّد في بيان، على "أنّنا مندهشون ونشعر بخيبة الأمل من الاستنتاجات الأوليّة لمكتب مفوض شؤون الإعلام"، مضوحًا أنّ "بريتيش ايروايز" تعاملت سريعًا مع جريمة سرقة بيانات زبائنها، ولم نجد أيّ دليل على وجود نشاط احتيالي حول الحسابات الّتي طالتها هذه السرقة".

وكان قد أعلن المدير العام للشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية "انترناشنل ايرلاينز غروب" ويلي وولش، "أنّه ينوي التفاوض مع مكتب مفوض شؤون الإعلام حول الموضوع والطعن بقراره".

وفي مطلع أيلول 2018، كشفت "بريتيش ايروايز" أنّها تعرّضت لهجوم إلكتروني بعد خلل في نظامها، نتج عنه سرقة بيانات مالية أواخر آب ومطلع أيلول من نحو 380 ألف بطاقة دفع. وفي أواخر شهر تشرين الأول 2018، أكّدت الشركة أنّ 244 ألف شخص ممّن سرقت بياناتهم، قد تضرّروا فعلًا.