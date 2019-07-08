زيلينسكي اقترح على بوتين إجراء مفاوضات بوساطة ترامب وماكرون وميركل وماي

اقترح الرئيس الأوكراني، ​فلاديمير زيلينسكي​، على نظيره الروسي، ​فلاديمير بوتين​، إجراء مفاوضات لتسوية النزاع في شرق ​أوكرانيا​ بوساطة قادة ​الولايات المتحدة​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​بريطانيا​.

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