خارجية إيران: سنتجاوز الخطوط المقبولة في حال ساهمت الدول الاوروبية بالتصعيد

حذرت ​الخارجية الايرانية​، الأوروبيين، من أي تصعيد في رد فعلهم على قرارها تخصيب اليورانيوم بنسبة يحظرها الاتفاق حول برنامجها النووي.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي أنه في حال عمدت بعض الأطراف في ​الاتفاق النووي​، إلى "الإقدام على بعض التصرفات المستغربة، عندها سنتجاوز الخطوات المقبلة وننتقل مباشرة إلى تنفيذ الخطوة الأخيرة" من خطة خفض الالتزامات التي أعلنت إيران عنها في أيار.

وقد أعرب ​الكرملين​ عن "قلقه" بشأن الملف ​النووي الإيراني​ ودعا إلى "مواصلة الحوار".