الحكومة الألمانية: ليس لدينا أي قوات على الأرض بسوريا و لا نخطط لتغيير الأمر

أكدت ​الحكومة الألمانية​ أنه "ليس لدينا أي قوات على الأرض في ​سوريا​ و لا نخطط لتغيير الأمر".

وكان مبعوث ​الولايات المتحدة​ الخاص إلى سوريا ​جيمس جيفري​ قد لفت إلى أن ​أميركا​ تنتظر من ​ألمانيا​ إرسال قوات إلى ​الشمال​ السوري للمساعدة في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي"، موضحاً أن "​واشنطن​ تطلب من ألمانيا إرسال قوات برية، إلى الشمال السوري لتحل محل الجنود الأميركيين جزئيا".

وأشار إلى أن "ألمانيا تلعب دورا فعالا في مكافحة "داعش"، وفي العملية السياسية بشمال سوريا، لكننا نريد منها دعما أكثر على صعيد ​القوات​ البرية"، لافتاً إلى أن "الجنود الذين سيتم إرسالهم إلى الشمال السوري، ليس بالضرورة أن يكونوا محاربين، بل إن تلك القوات ستتولى مهمة الحفاظ على استقرار المنطقة".

واضاف "نريد أن نقضي على داعش تماما في سوريا، والبدء بحل سياسي تحت رعاية ​الأمم المتحدة​، وإخراج كافة الإيرانيين من سوريا"، مشيراً إلى أنه "يجب أن يتمتع الجنود الذين سيتم إرسالهم إلى سوريا، بالقدرة على الدفاع عن أنفسهم وإتقان الفنون القتالية، وسيكون بحوزتهم أسلحة ثقيلة، أمّا عمليات الهجوم، فهي موكلة للقوات المحلية".