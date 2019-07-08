مسؤول ياباني دعا طهران للالتزام بتعهداتها حيال الاتفاق النووي

دعا نائب كبير أمناء ​مجلس الوزراء​ ​اليابان​ي ياسوتوشي نيشيمورا، ​إيران​ إلى "الالتزام بتعهداتها في إطار ​الاتفاق النووي​، إثر إعلان ​طهران​ بدء خفضها الالتزام بالاتفاق، بزيادة نسب تخصيب اليورانيوم المتفق عليها"، مشيراً إلى أن "التصريحات الإيرانية المتعلقة بخفض هذه الالتزامات تثير القلق كثيرا، وإن اليابان ستواصل دورها في تخفيض التوتر بالمنطقة، عن طريق التعاون مع باقي الدول".

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