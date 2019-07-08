وزيرة الثقافة المصرية زارت جامعة بيروت العربية: مستعدون للتعاون بهدف ارساء ثقافة الاستثمار في الطلاب

أعربت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، عقب زيارتها "​جامعة بيروت العربية​" في حرمها في ​الدبية​، عن سعادتها لوجودها في الجامعة، مؤكّدةً "استعدادها للتعاون معها بهدف إرساء ثقافة الاستثمار في الطلاب وقدراتهم وطاقاتهم". وأبدت إعجابها بـ"توفير الجامعة لكلّ المرافق التطبيقيّة وفي كلّ المجالات".

والتقت الدايم رئيس الجامعة البروفسور عمرو جلال العدوي، في حضور السفير المصري ​نزيه النجاري​ ورئيس مجلس أمناء الجامعة البروفسور سعيد الجزائري.

وشرح العدوي دور الجامعة بتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة خارج الإطار الدراسي من مسرح وموسيقى ورياضة، ما ينعكس إيجابًا على المقرّرات الدراسي، لافتًا إلى أنّ "الجامعة بصدد تحضير للمؤتمر الدولي لقمة الكتاب الّذي تستضيفه الجامعة بين 28 و30 تشرين الأول المقبل".

وتخّلل اللقاء زيارة لأقسام ومرافق الجامعة.