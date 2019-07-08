اجتماع بين كنعان وخليل بوزارة المال للتوصل إلى الصيغ النهائية بشأن المواد المعلقة بالموزانة

يُعقد في هذه الأثناء اجتماع بين رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ووزير المال علي حسن خليل في وزارة المال، للتوصّل إلى الصيغ النهائيّة بشأن المواد المعلّقة بين لجنة المال والوزارة في مشروع الموازنة.
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