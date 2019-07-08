يُعقد في هذه الأثناء اجتماع بين رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ ووزير المال ​علي حسن خليل​ في ​وزارة المال​، للتوصّل إلى الصيغ النهائيّة بشأن المواد المعلّقة بين لجنة المال والوزارة في مشروع الموازنة.

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كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع بين كنعان وخليل بوزارة المال للتوصل إلى الصيغ النهائية بشأن المواد المعلقة بالموزانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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