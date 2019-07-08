التقى المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ في مكتبه، وفداً من ​الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين​ برئاسة الأمين العام المساعد ​طلال ناجي​ وعرض معه التطورات الفلسطينية والموقف الفلسطيني العام من ​صفقة القرن​ و​مؤتمر​ المنامة، كما تطرّق الجانبان إلى أوضاع الفلسطينيين السّوريين ​النازحين​ إلى ​لبنان​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللواء ابراهيم عرض مع وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أوضاع النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.