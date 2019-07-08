نظّمت مجموعة "اكتشف عكار"، رحلة مسير بيئي في قلب وادي زبقين في الجنوب.
وقد شارك العشرات من الناشطين البيئيّين من مختلف مناطق عكار والشمال في المسير الّذي انطلق من داخل وادي زبقين بمسافة 8 كلم وصولًا حتّى نبع العزية؛ وذلك بهدف التعرّف على أهمّ المعالم الطبيعيّة والأثريّة في الوادي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطة الّتي وضعتها مجموعة "اكتشف عكار"، بغية بناء جسور التعارف والمودّة بين الشمال وعكار من جهة، وباقي المناطق اللبنانية من جهة أُخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة "اكتشف عكار" نظمت رحلة مسير بيئي في قلب وادي زبقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.