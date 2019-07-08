مجموعة "اكتشف عكار" نظمت رحلة مسير بيئي في قلب وادي زبقين

نظّمت مجموعة "اكتشف عكار"، رحلة مسير بيئي في قلب وادي ​زبقين​ في ​الجنوب​.

وقد شارك العشرات من الناشطين البيئيّين من مختلف مناطق عكار و​الشمال​ في المسير الّذي انطلق من داخل وادي زبقين بمسافة 8 كلم وصولًا حتّى نبع العزية؛ وذلك بهدف التعرّف على أهمّ المعالم الطبيعيّة والأثريّة في الوادي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطة الّتي وضعتها مجموعة "اكتشف عكار"، بغية بناء جسور التعارف والمودّة بين الشمال وعكار من جهة، وباقي المناطق اللبنانية من جهة أُخرى.