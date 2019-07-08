حذر رئيس "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" النائب ​طلال أرسلان​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، "من أية محاولات لتمييع جريمة الجبل عن حُسْن أو سوء نيّة"، مشيرا الى أن "أي تسوية لا يمكن أن تمرّ إلا بإحالة تلك الجريمة إلى ​المجلس العدلي​ الذي هو المرجع الوحيد الصالح لمعالجتها، وغير ذلك فالطريق ستبقى مفتوحة لفتنة لا تُعرَف عواقبها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان حذر من محاولة تمييع جريمة الجبل: المجلس العدلي هو المرجع الوحيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.