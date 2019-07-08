الدفاع المدني: إخماد حرائق مختلفة في أنفة وبدنايل وعكار وجريا وكفريا

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في أنفة- شكا، حريقًا شبّ في لوحة فواصم كهربائية في بدنايل- بعلبك، وحريقًا شبّ في أعشاب يابسة وقطع سيارات مستعملة في حرار- عكار".
وبيّنت أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في القرنة- عكار، حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في جويّا- صور، وآخر شبّ في أعشاب يابسة في كفريا- جزين".
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