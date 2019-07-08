ممثل شهيب رعى تخريج طلاب اللبنانية الكندية: حاضنة وطنية تجمع أبناء الوطن وتوحدهم

لفت وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب ممثلا بالعميد محسن جابر خلال رعايته احتفال الجامعة اللبنانية - الكندية "LCU" عينطورة بتخريج 250 طالبا من طلاب دفعة السنة الأكاديمية 2018 - 2019 إلى أنه "بالانابة من شهيب يحييكم تحية محبة، ونقدر فيكم مبادرتكم الطيبة التي تحمل في حناياها حكمة الشيوخ العقلاء ونهضة الشباب الشرفاء ويسعدني أن اكون معكم اليوم في هذه المناسبة وان اشاهد ثمرة حصاد السنين الماضية والجهد الرائع في جامعة فتية غنية في كفاءاتها وعطاءاتها التعليمية والباحثين فيها الذين اسسوا وبنوا ورعوا اجيالا وشبابا عملوا وجاهدوا بنشاط وهمة عالية من اجل المؤسسة التي نجحت في تأهيل شريحة خاصة من المواطنين ودمجهم في المجتمع على اسس اكاديمية وعلمية صحيحة".
وأشار إلى أن "جامعة اتجهت في استراتيجيتها الاكاديمية وتطلعاتها نحو المستقبل إلى انشاء الوحدات الجامعية التطبيقية والتخصصات المتفرعة عنها، بهدف ايلاء المجتمع اللبناني وحاجاته الاهمية الاولى في اعداد المتخصصين الفاعلين والمواءمة بين الحاجة والاختصاص، دون التخلي عن هدفها الاساس في اعداد وتأهيل جيل قادر على مواكبة التطورات العلمية الحديثة التي أصبحت تمسك بمقدرات ومفاصل اقتصاد العالم بأكمله"، لافتاً إلى أن "الجامعة اللبنانية الكندية التي تجمعنا اليوم هي مؤسسة جامعية مميزة في اهدافها وليست وحدات للتعلم والتعليم فقط، انها حاضنة وطنية واسعة تجمع أبناء الوطن وتوحدهم تحت راية العلم والمعرفة والحقيقة وانها تجمع وتعلم وتنمي القدرات الشبابية واثبتت في مسيرتها انها محور الحوار الراقي بين اهلها ومع الوطن والمحيط. انها تجمع الاجيال الفتية على اختلاف ثقافاتهم وما اكثرها ومستوياتهم العلمية ومناطقهم وانتماءاتهم، وتلعب دور التواصل الفاعل بينهم بشكل متكامل غير متنافر ومتباعد وهي بالتالي تؤهلهم علميا وثقافيا وتعدهم للعمل في القطاعات المنتجة وزادها العقل والمعرفة والمحبة المتبادلة، مستفيدة من التجارب والازمات التي هزت الوطن حين كان في المصير المجهول تتقاذفه رياح وامواج النزاعات الحاقدة".
وكان الخريجون قد تلقوا رسالة تهنئة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مثنيا على "مثابرتهم الدائمة وعملهم الدؤوب والمتواصل لبناء مجتمع مفعم بالعلم والثقافة"، متنميا للجامعة دوام التوفيق والنجاح في تأدية رسالتهم النبيلة".
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