النشرة: ورشة إسرائيلية استأنفت أعمال الحفر مقابل العديسة بظل حماية أمنية

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "ورشة إسرائيلية مدعومة بجرافتين نوع "بوكلين"، تعمل على إقامة الحفريات والسواتر الترابية خلف السياج الحدودي المقابل لمنتزهات الوزاني، ويتزامن ذلك مع استئناف ورشة إسرائيليّة أعمال الحفر وشقّ الطرق، في الحرج المحيط بمستعمرة مسكاف عام، مقابل بلدة العديسة؛ وذلك بظلّ حماية من قبل مجموعة من الجنود الإسرائيليين".
وأوضح أنّه "يقابله في الجانب اللبناني، دوريات ونقاط مراقبة في محوري الموزانة والعديسة للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل"، لمراقبة الوضع تحسّبًا لأي طارئ".
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