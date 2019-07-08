النشرة: ورشة إسرائيلية استأنفت أعمال الحفر مقابل العديسة بظل حماية أمنية

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "ورشة إسرائيلية مدعومة بجرافتين نوع "بوكلين"، تعمل على إقامة الحفريات والسواتر الترابية خلف ​السياج الحدودي​ المقابل ل​منتزهات الوزاني​، ويتزامن ذلك مع استئناف ورشة إسرائيليّة أعمال الحفر وشقّ الطرق، في الحرج المحيط بمستعمرة مسكاف عام، مقابل بلدة ​العديسة​؛ وذلك بظلّ حماية من قبل مجموعة من الجنود الإسرائيليين".

وأوضح أنّه "يقابله في الجانب اللبناني، دوريات ونقاط مراقبة في محوري الموزانة والعديسة للجيش اللبناني وقوات "​اليونيفيل​"، لمراقبة الوضع تحسّبًا لأي طارئ".