جمعية إنماء طرابلس دعت لطاولة حوار تحت رعاية رئيس الجمهورية

دعت ​جمعية إنماء طرابلس والميناء​، في بيان، الى "عقد طاولة حوار تجمع كل الأفرقاء ال​لبنان​يين تحت رعاية ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، ولاسيما بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها لبنان وذلك لوأد الفتنة وتعزيز السلم الأهلي وتغليب المصالحة الوطنية على غيرها للوصول الى حلول تنقذ البلاد من الحالة التي وصلت إليها".

ودعت إلى "عدم تشبث كل برأيه وتفويت الفرصة على المصطادين بالماء العكر لأن هناك جهات يهمها إعادة لبنان الى الفوضى وتعمل على زرع الفتنة في كل المناطق".

كما دعت الى "تخفيف اللهجة الخطابية الحادة والمتشنجة ولاسيما أننا على أبواب موسم سياحي واعد"، مؤكدة "ضرورة أن يأخذ ​الجيش​ دوره لمنع العبث ب​الأمن​ الذي هو خط أحمر ومن المسلمات".

ودعت المسؤولين الى "عدم تشويه صورة لبنان في خطاباتهم لعودة السياح والمغتربين"، مطالبة ​وسائل الاعلام​ "إظهار صورة الفرح والمهرجانات التي تعم لبنان للتأكيد على عودة الأمن والاستقرار".