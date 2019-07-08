الرئيس عون تباحث مع بري في توحيد الجهود لمعالجة احداث قبر شمون

عرض رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في قصر بعبدا، مع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، الاوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الاخيرة والاتصالات الجارية لاسيما تلك المتصلة بالأحداث التي وقعت في محلة قبر شمون في ​قضاء عاليه​ قبل اسبوع، وتم خلال اللقاء التداول في عدد من الافكار وذلك في اطار توحيد الجهود المبذولة لمعالجة الاوضاع التي نشأت عن هذه الاحداث.

الى ذلك، استقبل الرئيس عون وزير العدل القاضي ​البرت سرحان​ وعرض معه عمل الوزارة واوضاع قصور العدل، اضافة الى مواضيع تتصل بوضع القضاء واستقلاليته.

وعرض الرئيس عون مع النائب اسعد درغام ورئيس اتحاد بلديات الجومة- عكار السيد ​فادي بربر​ حاجات المنطقة والمشاريع الانمائية التي تحتاجها، ولاسيما منها استحداث فرع للجامعة اللبنانية ومستشفى عسكري، اضافة الى اوضاع الطرق و​البنى التحتية​. واوضح النائب درغام ان الرئيس عون يولي اهتماما خاصا بحاجات ​منطقة عكار​ ومطالب اهلها ويسهر على تحقيقها ضمن الامكانات المتوافرة.