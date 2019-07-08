إيران: لا يوجد ميناء في سوريا قادر على استقبال ناقلة النفط المحتجزة

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أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن طهران تسعى إلى تحرير ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق من قبل البحرية البريطانية بالوسائل القانونية والسياسية، وأن الخارجية الإيرانية سبق أن استدعت سفير لندن مرتين، جاء في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل ونقلته "روسيا اليوم".

وأضاف "موسوي" أنه لا علم له بوجهة ناقلة النفط لكنها لم تكن متجهة نحو سوريا ولا يوجد أي ميناء في سوريا قادر على استيعاب حمولة الناقلة، لهذا ندعو بريطانيا إلى الإفراج عن ناقلة النفط بشكل عاجل والسماح لها بمواصلة مسيرها ونرفض أي تحرك يزيد التوتر.

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد سبق وأعلن إنّ ناقلة النفط الايرانية المحتجزة في جبل طارق لم تكن متجهة نحو سوريا، بخلاف الادعاءات البريطانية، وأنّ احتجازها في المياه الدولية يعتبر "قرصنة بحرية"، ولا يوجد أي قانون يسمح لبريطانيا باحتجازها، مطالبا لندن بالإفراج عنها بسرعة.