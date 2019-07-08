إزالة مخالفات بناء لمستشفى خاص بأرض مصنع الغزل في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلنت محافظة سوهاج، اليوم الاثنين، إزالة بناء مخالف لإحدى المستشفيات الخاصة، مقام بأرض مصنع الغزل بحي غرب سوهاج، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقالت فريدة سلام، رئيس حي غرب سوهاج إنه تم إيقاف أعمال المباني المخالفة، بأرض مصنع الغزل من الجهة الغربية من المدخل وإزالتها، مضيفة أن تلك الأعمال تمت بموجب تحرير الطرفين عقد إيجار مخالف دون ترخيص من الجهة الإدارية.

وأشارت "سلام" إلى أنه جرى مصادرة المواد المستخدمة في البناء "50 شيكارة أسمنت"، لافتة إلى أنه جرى إخطار قسم شرطة أول سوهاج بالواقعة.