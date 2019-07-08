محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:
أعلنت محافظة سوهاج، اليوم الاثنين، إزالة بناء مخالف لإحدى المستشفيات الخاصة، مقام بأرض مصنع الغزل بحي غرب سوهاج، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقالت فريدة سلام، رئيس حي غرب سوهاج إنه تم إيقاف أعمال المباني المخالفة، بأرض مصنع الغزل من الجهة الغربية من المدخل وإزالتها، مضيفة أن تلك الأعمال تمت بموجب تحرير الطرفين عقد إيجار مخالف دون ترخيص من الجهة الإدارية.
وأشارت "سلام" إلى أنه جرى مصادرة المواد المستخدمة في البناء "50 شيكارة أسمنت"، لافتة إلى أنه جرى إخطار قسم شرطة أول سوهاج بالواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة مخالفات بناء لمستشفى خاص بأرض مصنع الغزل في سوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.