مايكروسوفت تحذر مستخدميها من مشكلة في "ويندوز 10"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:
حذرت شركة مايكروسوفت الأمريكية مستخدميها من مشكلة في نظام تشغيل "ويندوز 10".
ووفق ما ذكر موقع "فوربس"، أبلغ موقع "ويندوز لاتست" الشركة عن وجود ثغرة في آخر تحديث لنظام "ويندوز 10" (KB4501375)، وأنها قد تضر خدمة إدارة الاتصال عن بُعد (RASMAN).
وتتعلق المشكلة بشبكات "VPN"، إذ أن خدمة إدارة الاتصال عن بُعد تعمل على اتصال "ويندوز 10" بالإنترنت، وهي مهمة أساسية لكي تعمل خدمات "VPN" بشكل طبيعي.
ومن جهتها، أوضحت "مايكروسوفت" إن المشكلة تؤثر فقط على نظام التشغيل "ويندوز 10 1903"، وهو أحدث إصدار من النظام الأساسي. وهو الأمر الذي يواجهه ما لا يقل عن 50 مليون مستخدم.
جدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت حذرت مؤخرًا من وجود خطأ تقني في "ويندوز 10"، والذي يتسبب في إيقاف تشغيل الحاسب الآلي بصورة متكررة.
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