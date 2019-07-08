فرج عامر: قرار السيسي بحل مشكلات المشروعات المتعثرة "ضربة معلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي: أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة لتحديد مشروعات الدولة المتعثرة ودراسة الأمثل لإزالة تعثرها واصفا هذا القرار بأنه "ضربة معلم". وقال "عامر"، في بيان اليوم، إن هذا القرار المهم يعمل على إعادة المئات من مشروعات الدولة المتعثرة منذ عدة سنوات مطالبا جميع المسئولين بمشروعات الدولة المتعثرة التقدم بجميع البيانات والمعلومات والأسباب الحقيقية التي وراء توقف مشروعاتهم مع تقديم الحلول الواقعية لكيفية إعادة تشغيلها بشكل عاجل وسريع للاستفادة منها معربا عن ثقته الكاملة في قدرة هذه اللجنة على إعادة الحياة للمشروعات المتعثرة بمختلف مؤسسات الدولة.

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