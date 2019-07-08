الأمم المتحدة تحذر من التعميم بالنسبة للأوضاع الأمنية في أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من التعميم عند تقييم الأوضاع الأمنية في أفغانستان.

وقال الممثل الإقليمي للمفوضية في ألمانيا، دومينيك بارتش، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه لا يجوز ترحيل أفراد عندما يتضح عبر فحص قانوني بشكل قاطع أنه لا يمكن حمايتهم.

وأضاف بارتش: "أفغانستان ليست آمنة لكل فرد أو ليست غير آمنة لكل فرد. الأمر يتوقف بشدة في هذا البلد على الخلفية العرقية للفرد وجنسه وهيكله العائلي... بناء على ذلك يمكن أن تكون منطقة ما فرصة للنجاة، بينما تصبح منطقة أخرى عالية الخطورة".

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تجدر الإشارة إلى أن نحو 64% من طالبي اللجوء الأفغان يحصلون على اللجوء في ألمانيا خلال تقدمهم لأول مرة بطلب للجوء، وذلك عند استثناء الحالات التي تختص بها دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وذكر بارتش أن الوضع في أفغانستان يتغير باستمرار ويتعين إعادة تقييمه بشكل مستمر، وقال: "الكثير من الأفغان، الذين يُجرى ترحيلهم حاليا، لم يتواجدوا في أفغانستان منذ سنوات طويلة، ما يصعب من عودة اللاجئين أو يعرضهم للخطر".

وأشار بارتش إلى المشكلات الاقتصادية الكبيرة في أفغانستان، مناديا بالتوصل إلى حل سياسي في ظل الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان هناك.