قيادي في تحالف ميركل المسيحي: لا توجد أغلبية مؤيدة لإرسال قوات برية ألمانية إلى سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

أعرب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي في ألمانيا، رالف برينكهاوس، عن تشككه إزاء مطلب الولايات المتحدة بإرسال قوات برية ألمانية إلى سوريا.

وقال برينكهاوس اليوم الاثنين في برلين قبيل بدء اجتماع هيئة رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل: "أنا متشكك للغاية إزاء الأمر برمته. علاوة على ذلك، ليس لدينا أغلبية مؤيدة لهذا الأمر في البرلمان".

وكان الرئيس المؤقت للحزب الاشتراكي الديمقراطي، تورستن شيفر-جومبل، أعلن بوضوح رفضه لمطلب الولايات المتحدة. كما طالب حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر وحزب "اليسار" الحكومة بإعلان رفض واضح لمطلب واشنطن.

وطلبت الولايات المتحدة من ألمانيا دعم الحرب ضد فلول تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وذلك بإرسال قوات برية لدعم قوات سورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا.

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ويريد جيمس جيفري، مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سورية والتحالف الدولي ضد داعش، من الحكومة الألمانية أن ترسل قوات تدريب وخبراء لوجستيين وعمال تقنيين من الجيش الألماني.

وقال جيفري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) وصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الأسبوعية: "نريد قوات برية من ألمانيا لتحل محل جنودنا جزئيا"، مضيفا أنه يتوقع الحصول على رد قبل نهاية هذا الشهر.

ولم تعلن الحكومة الألمانية موقفها على نحو جلي حتى أمس الأحد، حيث قالت مصادر من وزارة الخارجية الألمانية: "نجري محادثات بناءة مع شركائنا لبحث سبل مواصلة عمل التحالف في المستقبل، وكيفية إسهام ألمانيا في ذلك... الأولوية في ذلك لاستقرار المناطق المحررة من داعش".

ولم تعلق رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، أنيجريت كرامب-كارنباور، بوضوح حتى الآن على المطلب.

وأشارت خليفة المستشارة أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب خلال تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف) إلى مصالح الأمن الألمانية والجهود الألمانية في تحالف مكافحة داعش، موضحة أنه إذا تطلب الأمر التحدث عن مزيد من المشاركة، فإنه "يمكن مناقشة ذلك عندما يحين الوقت وبالنظر إلى الوضع".