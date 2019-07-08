واشنطن تطلب اجتماعًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران

قالت البعثة الأمريكية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة طالبت بعقد اجتماع خاص لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 بلدًا لبحث الملف الإيراني.

وقال دبلوماسيون في الوكالة إنهم يتوقعون عقد الاجتماع، يوم الأربعاء المقبل، بعدما قالت الوكالة هذا الأسبوع إن إيران تجاوزت الحد الأقصى لمخزون اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق النووي الموقع العام 2015 بين طهران والقوى العالمية.