ننشر أسماء المقبولين بجامعتي الملك خالد وجازان بالسعودية

أعلنت عدد من الجامعات السعودية، عن قبول دفعة أولي من الطلاب والطالبات، المتقدمين للقبول للعام الجامعي المقبل، بعد إجراء الفرز حسب الشروط القبول، ومن أبرز جامعات المملكة، جامعة الملك خالد، وجامعة جازان، وفيما يالي ننشر الشروط وأسماء المقبولين.

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جامعة الملك خالد: قبول 10 آلاف طالب وطالبة في المرحلة الأول

أكد الدكتور عبد المحسن القرني، عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد، علي أنه تم ترشيح أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة في المرحلة الأولى، وذلك بعد إجراء الفرز الآلي للمتقدمين حسب

شروط القبول، وترتيب الرغبات والمقاعد المتاحة.

وطالب القرني، في بيان صادر من الجامعة، الطلاب بضرورة الدخول على موقع القبول الإلكتروني لمعرفة نتيجة القبول من عدمه، مشيرًا إلى أن عدم تأكيد القبول على البوابة يعني استغناء الطالب أو الطالبة عن المقعد، وعدم رغبته في القبول بالجامعة، وسيتم إتاحة المقاعد الشاغرة في المرحلة الثانية وفق نسب القبول.

وأشارعميد القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد، إلي أن الطلاب والطالبات الذين تم ترشيحهم للقبول في الدفعة الأولى سيتم ترشيحهم

ضمن الدفعة الثانية، والتي ستعلن نتائجها يوم 12 يوليو الجاري، وسيكون الترشيح بشكل آلي وفق النسب والمقاعد الشاغرة في درجتي البكالوريوس والدبلوم.

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جامعة جازان تعلن نتائج قبول دفعة جديدة

علي الجانب الأخر، أعنت جامعة جازان، اليوم الإثنين، عن نتائج قبول طلبات التحاق الطلاب للعام الدراسي المُقبل، وذلك عبر بوابة عمادة القبول والتسجيل على موقع جامعة جازان الإلكتروني؛ حيث يتم الاستعلام عن طريق رقم السجل المدني.

وأوضحت الجامعة، أنه تم اختيار الطلاب بعد استيفاء الشروط المقررة على المتقدمين للعام الدراسي المقبل، بعد إتمام إجراءات الفرز الآلي للطلاب والطالبات خريجي الثانوية العامة، والتصفية التي تمت من قِبل عمادة التسجيل والقبول في الجامعة خلال الأيام الماضية

للدخول علي موقع الجامعة من هنا..