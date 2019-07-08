ألمانيا: ليس لدينا قوات على الأرض في سوريا ولا نخطط لتغيير ذلك

أفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين بأنه ليس لدى برلين أي قوات على الأرض في سوريا، مؤكدا أن بلاده لا تخطط لتغيير هذا الواقع.
وكان مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا جيمس
وأضاف "ألمانيا تلعب دورا فعالا في مكافحة "داعش"،
ولفت جيفري إلى أن الجنود الذين سيرسلون إلى الشمال السوري، ليس بالضرورة أن يكونوا محاربين، بل قد يكون بينهم مدربون عسكريون وفنيون، "أما عمليات الهجوم، فهي موكلة للقوات المحلية".
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