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ألمانيا: ليس لدينا قوات على الأرض في سوريا ولا نخطط لتغيير ذلك

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أفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين بأنه ليس لدى برلين أي قوات على الأرض في سوريا، مؤكدا أن بلاده لا تخطط لتغيير هذا الواقع.

 

وكان مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا جيمس

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جيفري، أكد أن واشنطن تنتظر من ألمانيا إرسال قوات إلى الشمال السوري للمساعدة في محاربة تنظيم "داعش".

 

وأضاف "ألمانيا تلعب دورا فعالا في مكافحة "داعش"،

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وفي العملية السياسية بشمال سوريا، لكننا نريد منها دعما أكثر على صعيد القوات البرية".

ولفت جيفري إلى أن الجنود الذين سيرسلون إلى الشمال السوري، ليس بالضرورة أن يكونوا محاربين، بل قد يكون بينهم مدربون عسكريون وفنيون، "أما عمليات الهجوم، فهي موكلة للقوات المحلية".

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