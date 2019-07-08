أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين، أن 1825 لاجئا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، من بينهم 407 لاجئين (122 امرأة و207 أطفال) عادوا منلبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس) و(تلكلخ)، و1418 لاجئا (425 امرأة و723 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب).
وأشار بيان للمركز الروسي، اليوم الإثنين، إلى
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: عودة أكثر من 1800 لاجئ سوري إلى بلدهم من لبنان والأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.