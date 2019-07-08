موسكو: عودة أكثر من 1800 لاجئ سوري إلى بلدهم من لبنان والأردن

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين، أن 1825 لاجئا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، من بينهم 407 لاجئين (122 امرأة و207 أطفال) عادوا من

لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس) و(تلكلخ)، و1418 لاجئا (425 امرأة و723 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب).



وأشار بيان للمركز الروسي، اليوم الإثنين، إلى

أن 3 نازحين عادوا أيضا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا، مضيفا أن الوحدات الفرعية لسلاح المهندسيين السوري قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير أراض من الألغام على مساحة 2.8 هكتار، حيث اكتشفت ودمرت 36 عبوة قابلة للانفجار.