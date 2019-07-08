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الصين تتمسك بضرورة حل المسألة النووية الإيرانية بالطرق الدبلوماسية

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شددت وزارة الخارجية الصينية على أن حل المسألة النووية الإيرانية ينبغي أن يتم بالطرق الدبلوماسية، داعية كل الأطراف المعنية إلى ضبط النفس.

وأعرب المتحدث باسم الوزارة كنغ شوانغ اليوم الاثنين، عن أسف

بكين لقرار إيران زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم بما يتخطى الحد المسموح بموجب الاتفاق النووي.

وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران تجاوزت منذ صباح

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اليوم نسبة 3.67% في تخصيب اليورانيوم، مضيفة أن التخصيب لـ20% هو أحد الخيارات المطروحة في الخطوة الثالثة.

وكانت الدول الأوروبية قد عبرت عن قلقها إزاء قرار إيران تقليص التزاماتها النووية، ودعت طهران إلى التراجع عن هذا القرار فورا حفاظا على الاتفاق النووي.

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