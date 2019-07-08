أظهرت بيانات للبنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ارتفعت 18.23 مليار دولار في يونيو الماضي لتصل إلى3.119 تريليون دولار.
ووفقا للبيانات، فقد ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 87.27 مليار دولار، من 79.83
وجاءت البيانات مخالفة لتوقعات الاقتصاديين، الذين أشاروا إلى أن احتياطيات ثاني أكبر اقتصاد في العالم سترتفع في يونيو بواقع ملياري دولار إلى 3.103 مليار دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر صعود احتياطيات الصين من النقد الأجنبي في يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.