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صعود احتياطيات الصين من النقد الأجنبي في يونيو

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أظهرت بيانات للبنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ارتفعت 18.23 مليار دولار في يونيو الماضي لتصل إلى

3.119 تريليون دولار.

ووفقا للبيانات، فقد ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 87.27 مليار دولار، من 79.83

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مليار دولار في نهاية مايو الماضي.

وجاءت البيانات مخالفة لتوقعات الاقتصاديين، الذين أشاروا إلى أن احتياطيات ثاني أكبر اقتصاد في العالم سترتفع في يونيو بواقع ملياري دولار إلى 3.103 مليار دولار.

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