روسيا تضع شروطها لاستئناف رحلات شركات الخطوط الجورجية

أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الاثنين، شروطها لإعادة استئناف رحلات شركات الطيران والخطوط الجوية التابعة لدولة جورجيا.
وقال المتحدث باسم وزارة النقل الروسية، ألكسندر فولكوف، خلال حديثة على قناة "روسيا 24"، إن تعليق الرحلات سيستمر حتى قيام شركات الطيران الجورجية بدفع كل الديون المستحقة عليها.
وأضاف فولكوف: "كما يتعين على الجانب الجورجي تقديم برنامج مخصص بحالات الطائرات ومستوى الأمان والأمن عليها ليتم إعادة قبولها بالكامل.
وستعلق روسيا الرحلات الجوية المباشرة من جورجيا لأجل غير مسمى بدءا من الثامن من الشهر الجاري بسب مخاوف أمنية، حيث شهدت الأخيرة
وستخصص روسيا مبالغ مالية لإعادة السياح الذين قد يبقون في جورجيا لما بعد السابع من يوليو، بحسب وزير النقل يفغيني ديتريخ.
وكانت السلطات الروسية قد وجهت وكالات السفر بعدم بيع عروض رحلات للروس بدءا من 8 يوليو، مع تعويض من دفعوا مقابل تلك الرحلات بالفعل.
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