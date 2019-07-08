القبض على 6 متظاهرين بمونج كوك أثناء مناوشات مع الشرطة

احتشد الآلاف من المتظاهرين في وقت متأخر من ليلة أمس بمونج كوك على خلفية رفضهم لمشروع قانون تسليم الجناة للصين، حيث اندلعت الفوضى بين المتظاهرين وقوات الشرطة في منطقة مونج كوك التجارية بمقاطعة هونج كونج.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت ستة متظاهرين أربعة رجال

وامرأتين تتراوح أعمارهم بين 20و66 ممن لهم علاقة بالمسيرة وبالاشتباكات التي أعقبت ذلك بحسب ما ذكرت صحيفة الصين الجنوبية.

ويأتي ذلك بعدما علقت الحكومة التشريع الصادر بشأن مشروع قانون تسليم المجرمين بعد الحشد الجماهيري

بكولون الذي كان يقدر عددهم بـ 230,000 متظاهر، وطاردت الشرطة بعض المتظاهرين وتم السيطرة على العديد منهم من قبل شرطة مكافحة الشغب المسلحة بالدروع.

وعبر المتحدث الرسمي للحكومة بهونج كونج عن ندمه الشديد عن تجمع المتظاهرين بشارع مونج كوك، مضيفا أن حكومة هونج كونج تحترم قواعد القانون ومواطنيها لابد أن يتقيدوا بالقانون أيضًا.