القائد العام للقوات الجوية الهندية يزور روسيا يوم غد

أفادت وزارة الدفاع الهندية بأن القائد العام للقوات الجوية الهندية، المارشال بيرندر سينغ دانوا، سيقوم بزيارة إلى روسيا في الفترة من 9 إلى 12 يوليو الجاري."

وقالت الوزارة في بيان لها بهذا الشأن: "من المتوقع أن يقوم القائد العام للقوات الجوية الهندية بزيارة عدد من الوحدات الفرعية العاملة والتدريبية بالإضافة إلى قيامه بطلعة

جوية في طائرة "ياك-130" القتالية التدريبية الروسية.

وكذلك سيجري مباحثات مع ممثلي قيادة القوات المسلحة الروسية.

يذكر أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز الشراكة الثنائية في مجال الدفاع، بالإضافة إلى تطوير الاتصالات بين القوات الجوية للدولتين.