الكرملين يعرب عن "قلقه" بشأن الملف النووي الإيراني

أعرب الكرملين اليوم الإثنين، عن "قلقه" من قرار طهران البدء بتخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، داعياً إيران إلى "مواصلة الحوار".

وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بسكوف في مؤتمر صحافي أن "روسيا تريد قبل كل شيء مواصلة الحوار وبذل الجهود على المستوى الدبلوماسي".

وأعلنت إيران أمس تقليص جديد في التزاماتها بالاتفاق النووي، وهددت بالمزيد إذا لم يتحرك الأوروبيون لصيانة حقوقها المنصوص عليها في الاتفاق.

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