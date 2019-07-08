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مقتل 25 عنصراً من طالبان في بأفغانستان

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أعلنت القوات الخاصة الأفغانية مقتل 25 عنصراً من طالبان في عمليات أمنية في مناطق متفرقة من أفغانستان صباح اليوم.

وتفصيلاً، قتل 18مسلحاً من "الوحدة الحمراء" التابعة لحركة طالبان، وفرقة انتحارية تنتمي لطالبان في إقليم فارياب شمالي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن الجيش قوله في بيان له إن القوات الخاصة قتلت المسلحين في منطقة جورماتش في فارياب.

وأضاف البيان أن القوات الخاصة نفذت العملية في قرية قلم بالاق.
وأوضح البيان أن المسلحين ينتمون إلى "الملا ناظم"، قائد "الوحدة الحمراء"، ومولوي رحيم الله، قائد فرقة طالبان الانتحارية.

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كما قتل 7 من عناصر طالبان في عمليتين بإقليمي زابول وأوروزجان في جنوب البلاد.
ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن الجيش قوله في بيان له إن قوات الأمن قتلت 5 من عناصر طالبان وأصابت اثنين آخرين، أثناء مداهمة في منطقة خاس أوروزجان بإقليم أوروزجان.

كما دمرت قوات الأمن مجمعاً ومخبأين ومجموعة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعبوات الناسفة أثناء المداهمة.
من ناحية أخرى، قال الجيش إن قواته قتلت اثنين من عناصر طالبان أثناء مداهمة في منطقة أرجنداب في زابول.
كما أصابت قوات الأمن مسلحين اثنين آخرين وعثرت على 20 عبوة ناسفة بدائية وفككتها أثناء العملية.

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