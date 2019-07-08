هزة أرضية خفيفة تضرب الكويت

أعلنت الكويت عن وقوع هزة أرضية خفيفة اليوم الإثنين استمرت ثوان معدودة وشعر بها السكان.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية(كونا) بأن ذلك جاء نتيجة زلزال لم يحدد مصدره حتى الآن.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قالت إن زلزالاً بقوة 5.6 درجة وقع على بعد 84 كيلومتراً شرقي مدينة الأهواز في إيران.

وقالت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية إن الهزة الأرضية الخفيفة التي شعر بها بعض سكان البلاد، صباح اليوم الإثنين، نتيجة زلزال ضرب غرب إيران "لم تحدث أي خسائر".

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وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في (الإطفاء) في بيان صحفي أن غرفة العمليات استقبلت 10 بلاغات كانت جميعها للاستفسار عن مصدر الهزة الأرضية.

وكانت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية أعلنت في وقت سابق من اليوم رصد هزة أرضية نتيجة زلزال ضرب غرب إيران بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر.

وقال مدير الشبكة، الدكتور عبدالله العنزي إنه في العاشرة من صباح اليوم ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر منطقة غرب إيران بعمق 10 كيلومترات ويبعد عن الكويت مسافة 265 كيلو متراً.